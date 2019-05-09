أمريكا تعتقل نحو 110 آلاف شخص حاولوا عبور الحدود الجنوبية أبريل الماضي

اعتقلت السلطات الأمريكية في شهر نيسان/أبريل الماضي نحو 110 آلاف شخص حاولوا عبور الحدود الجنوبية للبلاد بطريقة غير شرعية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت صحيفة واشنطن بوست، اليوم الخميس إن، "دائرة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية احتجزت 109 آلاف 144 مهاجرا على طول الحدود مع المكسيك الشهر الماضي، أي أكثر بنسبة 6 بالمئة بالمقارنة مع شهر آذار/مارس (الماضي)".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM أمريكا تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع مهاجرين من الدخول من المكسيك (فيديو)

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد المهاجرين ارتفع الضعف تقريبا، مؤكدا أن العدد قد تجاوز المليون شخص خلال عاما.

ونقلت الصحيفة قول كارلا بروفوست، رئيس أحدى دوريات الحدود: " لا يمكننا التعامل مع هذه الأزمة من خلال تخصيص المزيد من الموارد.".

هذا وبدأت قافلات المهاجرين من أمريكا الوسطى بالتحرك إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك في الخريف الماضي. وأدى ذلك إلى تجمع آلاف المهاجرين من هذه الدول على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. ووفقا لتقييمات مختلفة، يوجد في مدينتي تيخوانا ومكسيكالي نحو 6 حتى 9 آلاف المهاجرين الهندوراس، غواتيمالا وسالفادور. ونشرت السلطات الأمريكية عدة آلاف من الجنود على الحدود لضمان الأمن.