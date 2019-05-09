الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهول الهوية

أعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا على الحدود بين البلدين.

© AFP 2019 / Ed Jones Ed Jones كوريا الجنوبية تحث جارتها الشمالية على تجنب زيادة التوتر العسكري

وأضافت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان لها أن المقذوف أطلق في حوالي الساعة 4:30 مساءا باتجاه الشرق من الحدود الفاصلة في شمال غرب كوريا الشمالية وتحديدا في منطقة سينوري".

والجدير بالذكر أن منطقة سينوري الكورية تتواجد فيها قاعدة عسكرية صاروخية وتحتوي على صواريخ بالستية من أنواع مختلفة.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي عددا من القذائف والصواريخ قصير المدى خلال مناورات عسكرية بقيادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون.