قوات إسرائيلية إلى الهندوراس قريبا

وبحسب الموقع أن معاهدة عسكرية متعددة الأطراف بين الهندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة ستؤدي إلى نشر ألف جندي إسرائيلي في الهندوراس، حيث سيقوم الإسرائيليون بتدريب القوات المسلحة والشرطة الوطنية، حيث ستكون مهمتهم الأساسية هي التدريب على حماية الحدود، بهدف إيقاف تدفق المهاجرين من الهندوراس إلى الولايات المتحدة.
أشار الموقع أن هذه المرة الثانية التي تسمح فيها الهندوراس لجيش خارجي بالدخول إلى أراضيها، كذلك فإنها المرة الأولى التي ترسل فيها إسرائيل جنوداً إلى الخارج.
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