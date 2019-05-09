إيران: العقوبات الأمريكية على المعادن "تخالف الأعراف الدولية"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إن العقوبات الأمريكية على المعادن الإيرانية تخالف الأعراف الدولية، وحذر من أن واشنطن ستتحمل المسؤولية عن خسائر طهران.

ونقلت وكالة أنباء "الطلبة" شبه الرسمية عن عباس موسوي قوله "هذا الإجراء الأمريكي يخالف الالتزامات الدولية لهذا النظام… إنه يخالف الأعراف الدولية.. الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن الخسائر (التي تتكبدها إيران)".

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عقوبات جديدة على إيران تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد انسحبت في العام السابق من اتفاقية إيران بشأن برنامجها النووي، لتعيد فرض العقوبات على طهران، بما في ذلك عقوبات على الدول التي تتعامل مع طهران.

وتم إعفاء 8 دول من هذه العقوبات حتى 2 مايو/ أيار 2019، على أمل تمديد هذه الاستثناءات، إلا أن البيت الأبيض لم يمددها، مستهدفا من ذلك خفض تصدير النفط الإيراني إلى الصفر.