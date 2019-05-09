الجزائر... استدعاء رئيسة حزب العمال أمام القضاء العسكري في قضية "الثلاثي"

استدعت المحكمة العسكرية الجزائرية، اليوم الخميس، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون من أجل المثول أمام القضاء العسكري في مدينة البليدة دنوبي العاصمة الجزائر وذلك في قضية "الثلاثي".

© REUTERS / Ramzi Boudina رئيس "الجزائر للعدالة والبناء": انسداد الأفق قد ينتج سيناريوهات غير مرغوب فيها

وأوضح التلفزيون الجزائري أن لويزة حنون "تم استدعائها من طرف قاضي التحقيق العسكري لاستكمال إجراءات التحقيق المفتوح ضد كل من المدعويين: طرطاق، مدين سعيد".

فيما نشر حزب العمال تعقيبا جاء فيه، "إذ نشكر كل الأصدقاء الذين يتساءلون عن خبر استدعاء لويزة حنون من طرف المحكمة العسكرية، سنصدر تصريح صحفي بعد قليل للرأي العام الوطني حول الحملة القذرة التي يواجهها حزب العمال وأمينته العامة".

وبحسب المعلومات، فقد جرى استدعاء الأمينة العامة لحزب العمال في إطار ما بات يعرف "بقضية الثلاثي" وهم السعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولان السابقان في جهاز المخابرات عثمان طرطاق، ومحمد مدين، والذين يواجهون تهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

ويعتبر حزب العمال من أقدم الأحزاب الجزائرية، تأسس سنة 1990 بعد الانفتاح السياسي، وينتهج في سياسته خطا يساريا تروتسكيا (خاصة فيما سبق). تترأسه لويزة حنون منذ سنة 2003، وترشحت حنون للانتخابات الرئاسية أعوام 2004 و2009 وكذلك 2014، واحتلت المرتبة الثانية سنة 2009 خلف الرئيس بوتفليقة بأكثر من 600 ألف صوت.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.