أكد الرئيس التركي رجب طيب أر دوغان إن تطوير الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين الأتراك يمثل أولوية رئيسية بالنسبة للحكومة التركية.

وبحسب "الأناضول" التركية، فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "تطوير الحقوق والحريات الأساسية لمواطنينا يمثل أولوية رئيسية بالنسبة لنا".

وأضاف أردوغان: "إذا لزم الأمر سنطلق على الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الاتجاه "معايير أنقرة" وليس كوبنهاغن (شروط الانضمام للاتحاد) ونواصل طريقنا".

#عاجل | #أردوغان: تطوير الحقوق والحريات الأساسية لمواطنينا يمثل أولوية رئيسية بالنسبة لنا، إذا لزم الأمر سنطلق على الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الاتجاه "معايير أنقرة وليس كوبنهاغن(شروط الانضمام للاتحاد)" ونواصل طريقنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 9, 2019

​وأشار الرئيس التركي إلى أن "تحديث الاتحاد الجمركي لا يصب فقط في صالح تركيا وإنما الاتحاد الأوروبي أيضا والدراسات التحليلية أظهرت ذلك بشكل صريح".

وأضاف في هذا السياق: "لقد استكملنا 66 معياراً من بين 72 في مسار مباحثات إلغاء تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى بلدان الاتحاد الأوروبي وسنتخذ الخطوات اللازمة بخصوص المعايير المتبقية في أقرب وقت وسنرى حينها مدى مصداقية الاتحاد خلال هذا المسار".