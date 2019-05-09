مون: كوريا الشمالية أطلقت صاروخين تعبيرا عن الاحتجاج بعد فشل القمة مع ترامب

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه، اليوم الخميس، إن أحدث عملية إطلاق صواريخ قامت بها كوريا الشمالية ربما كانت خطوة احتجاجية موجهة للولايات المتحدة بعد فشل قمة بين زعيمي البلدين في هانوي في فبراير/شباط.

© AP Photo / Ahn Young-oon كوريا الشمالية تعلن عن هدف مناوراتها الصاروخية الأخيرة

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى فيما يبدو، اليوم الخميس، بعد أيام فقط من إشراف زعيمها كيم جونغ أون على تجربة لإطلاق عدة قذائف وصاروخ. وفقا لـ "رويترز".

وأضاف مون في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية "يبدو أن كوريا الشمالية مستاءة من عدم تمكنها من التوصل إلى اتفاق في هانوي"، لكن يبدو أنها تراجعت عن استخدام الأسلحة التي تهدد الولايات المتحدة مباشرة.

وأطلقت كوريا الشمالية الأسبوع الماضي عددا من القذائف والصواريخ قصير المدى خلال مناورات عسكرية بقيادة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.