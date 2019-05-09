تسجيل
18:58 09 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    طهران

    نشطاء أفغان ينتقدون طهران بعد تصريحات طرد اللاجئين

    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أثارت تصريحات عباس عراقجي، معاون وزير الخارجية الإيراني حول إمكانية طرد اللاجئين الأفغان من إيران بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية والعقوبات الأمريكية، التي تعاني منها طهران، جدلا واسعا وغضبا بين النشطاء الأفغان.

    كابول — سبوتنيك. وكتبت فايزه حمزي، الناشطة الأفغانية في مجال حقوق اللاجئين على حسابها في "تويتر"، اليوم الخميس 9 مايو / آيار: "السيد عراقجي، أنا تلك اللاجئة التي عملت خلال دراستي الثانوية والجامعية من أجل توفير الأقساط، أنا تلك اللاجئة التي رضى والدي العمل بأكثر المهن الشاقة لأن أي إيراني لم يكن مستعدا للعمل فيها".، مضيفة: "عليكم أن تستحوا، قلبي يقطر دما".

    الخارجية الإيرانية
    © Sputnik. Sipo
    عراقجي: سننسحب من الاتفاق النووي تدريجيا
    وكان عراقجي، قد صرح في مقابلة تليفزيونية مع التليفزيون الإيراني، أمس الأربعاء، بأن إيران ستضطر للعمل على إخراج اللاجئين الأفغان بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

    وقال عراقجي: "حاليا هناك 3 ملايين أفغاني يعيشون في إيران وهم يستحوذون على إثنين مليون فرصة عمل ويرسلون سنويا من 3 إلى 5 مليار يورو إلى خارج إيران".

    وأضاف: "إذا تواصلت شدة العقوبات، من الممكن أن نطلب من اللاجئين الأفغان مغادرة إيران".

    وبحسب المسؤول الإيراني فإن 468 ألف تلميذ أفغاني يدرسون مجانا في المؤسسات التعليمية في إيران مما يكلف خزينة الدولة سنويا 600 يورو عن كل واحد منهم، كما يدرس 23 ألف طالب أفغاني في الجامعات الإيرانية.

    لكن سيد جمال سجادي، الصحفي الأفغاني واللاجئ السابق اعترض على تصريحات المسؤول الإيراني، وطالب السلطات الإيرانية فتح الحدود أمام اللاجئين لمغادرة أراضيها.

    وأشار سجادي عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "عشت 33 عاما في إيران، من وظيفتي كعامل جمعت المال لكي أدرس وأذهب إلى الجامعة رغم أنني جمعت 18 نقطة من 20 (علامة ممتازة) لم استطع إكمال الدراسة، افتحوا لنا الحدود لربما نجد على الطرف الآخر من البحار مدنا لا تبخل على لاجئيها بتوفير الحد الأدنى من الحقوق".

    ومن جهتها هاجمت صحرا كريمي، وهي مخرجة أفلام سينمائية حاصلة على العديد من الجوائر من مهرجانات دولية ومهاجرة سابقة في إيران، تصريحات عراقجي ووصفتها بالفاشية.

    وقالت كريمي: "لسنوات استغليتم العامل الأفغاني في مهن قاسية بسبب رخص الأجور وغياب التأمين والضرائب، أيوجد أمر فاشي أكثر من هذا. هتلر كان أفضل منكم لأنه كان يقتل مباشرة دون الظهور أي ادعاء باحترام حقوق الإنسان".

    وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، صبغة الله أحمدي، أن إيران تتعامل بمسؤولية مع اللاجئين الأفغان، مضيفا: "عراقجي أشار للمشاكل الاقتصادية لديهم ولم يذكر بشكل قطعي بأنه سيتم إخراج اللاجئين من إيران، لقد تحدث بمسؤولية".

    ويبلغ عدد اللاجئين الأفغان في إيران أكثر من 3 مليون شخص، ينتشر معظمهم في مدن طهران، ومشهد، وقم، وأصفهان.

    وتنقسم موجات اللجوء الأفغاني إلى إيران إلى 3، الأولى إبان الغزو السوفياتي في العام 1979، والثانية بعد اندلاع الحرب الأهلية وسيطرة حركة "طالبان" المتطرفة على الحكم في 1996، والأخيرة بعد الغزو الأمريكي وانعدام الأمن في العام 2001.

    انظر أيضا:

    أمريكا مستعدة للتعاون مع إيران وروسيا فقط من أجل أفغانستان
    كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد إيران على أفغانستان
    إيران متهمة بإنشاء جيش سري في أفغانستان
    رئيس وزراء باكستان: اتفقنا مع إيران على التعاون من أجل حل سياسي في أفغانستان
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أفغانستان, أخبار اللاجئين, أخبار إيران, طهران, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مارشال الاتحاد السوفيتي غ. ك. جوكوف على ساحة عام 1905 في سفيردلوفسك الروسية
    شكرا لكم من القلب..."قادة النصر: خلال العرض العسكري"
    فرنسا تطالب بـ دواعشها مقابل تقديم مساعدات للعراق
    فرنسا تطالب بـ "دواعشها" مقابل تقديم مساعدات للعراق
    خارطة عملية تحرير إدلب السورية
    أحدث خارطة لعملية تحرير إدلب السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك