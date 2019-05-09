نسخة بريطانية لمقبرة "توت عنخ آمون"... اكتشاف أثري غير مسبوق في بريطانيا (صور)

ذكرت ذلك صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس 9 مايو / آيار، مشيرة إلى أن المقبرة المكتشفة يطلق عليها النسخة البريطانية من مقبرة توت عنخ آمون المصرية.

© Fotolia / Sebastian Corneanu علماء آثار مكسيكيون يعثرون على قطع لحضارة المايا في كهف

واكتشف العلماء المقبرة الأثرية بجانب طريق إسكس، بالقرب من العاصمة البريطانية لندن، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن المقبرة الملكية المكتشفة في بريطانيا، تضاهي اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في بالنسبة للمصريين، مشيرة إلى أن كلاهما تم العثور عليه بصورة كاملة وبجميع محتوياته.

ولفتت الصحيفة إلى أن بداية ظهور المقبرة الملكية البريطانية قبل 15، مشيرة إلى أن التنقيب عليها استمر ببطء وعناية شديدة للحفاظ على محتوياتها.

ويعتقد الباحثون أن هذه المقبرة الملكية لجثة سياكسا، شقيق الملك سايبرت، مشيرة إلى أن العلماء قاموا بتجميع كل القطع الأثرية، التي يبلغ عمر بعضها 1400 عام، وأن تجميع وترميم الهيكل الخاص بالملك استمر 113 يوما.

ويحاول العلماء إنشاء صورة تخيلية للمقبرة للتعرف على طريقة إنشائها، بعدما تم نقل بعض القطع التي تم العثور عليها إلى متحف لندن للآثار.

Inside ‘British version of Tutankhamun’s tomb’ discovered between a pub and an Aldi https://t.co/kn3oll04xl — The Independent (@Independent) May 9, 2019

ويقول صوفي جاكسون مدير الأبحاث: "هذا الموقع كان أول مدفن مسيحي أنجلو سكسوني، تم اكتشافه في بريطانيا"، مضيفا: "أعتقد أن العثور على هذه المقبرة يعادل العثور على قبر توت عنخ آمون في مصر".

ومن أبرز الأشياء، التي تم اكتشافها، أبواقا للشرب، وقربا من الإمبراطورية البيزنطية، كما تم اكتشاف صلبان من رقائق الذهب.