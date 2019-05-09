ترامب يعلن أنه تلقى "رسالة جميلة" من الرئيس الصيني ولم يستبعد مكالمة هاتفية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تلقى "رسالة جميلة" من رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ولم يستبعد إجراء مكالمة هاتفية معه قريبا.

وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لقد كتب لي رسالة جميلة ، تلقيتها للتو، ربما سأتحدث معه عبر الهاتف".

وأضاف ترامب، إنه من المحتمل التوصل إلى اتفاق تجاري بين واشنطن وبكين خلال الأسبوع الجاري، وإن واشنطن بدأت مراجعة الأوراق اللازمة لرفع التعريفة إلى 25 % على الواردات الصينية التي تقدر قيمتها بـ 325 مليار دولار.

وغرد ترامب على تويتر نهاية الأسبوع الماضي، بتصعيد الحرب التجارية ضد بكين ورفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، إضافة إلى استهداف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا.

وقال ترامب في تغريدة أخرى على "تويتر" إن "الولايات المتحدة خسرت لسنوات عديدة من 600 مليار إلى 800 مليار دولار سنويا في التجارة، مع الصين نخسر 500 مليار دولار (سنويا). آسف، لن نقوم بذلك بعد الآن".

وجاء قرار ترامب بعد أن قدم الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر تقريرا لا يبعث على تفاؤل بشأن المحادثات، حيث ذكر أن الصين تتراجع عن بعض التعهدات السابقة.

ويسعى ترامب إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع فتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأمريكية، ودفع بكين إلى إدخال تشريعات لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأمريكية، وسرقة الملكية الفكرية.