ميركل توجه رسالة إلى إيران

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إن الاتفاق النووي مفيد لكل من إيران والاتحاد الأوروبي، مشددًة أن على طهران التفكير مليا بكيفية التصرف في المستقبل قبل الانسحاب من الاتفاق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب أعمال القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي، بمدينة سيبيو الرومانية، علقت خلاله على إعلان إيران عزمها الانسحاب جزئيا من الاتفاق النووي. وذلك بحسب وكالة "الأناضول".

© Sputnik . Grigory Sysoev بوتين يناقش مع أعضاء مجلس الأمن الروسي الوضع حول الاتفاق النووي مع إيران

وفرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، عقوبات جديدة على إيران، أمس الأربعاء، تستهدف إيرادات صادراتها من المعادن الصناعية.

وفي اليوم ذاته، أعلنت إيران تعليق بعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الموقع، عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا، وهددت بإجراءات إضافية خلال 60 يوما، في حال لم تطبق الدول التزاماتها تجاه الاتفاق.

وقالت ميركل إن تأييد إيران للحل الدبلوماسي يظهر انحيازها إلى جانب إيجاد حل سلمي للملف النووي.

وأشارت إلى وجود بعض القضايا الخلافية مع إيران، مثل الاعتراف بإسرائيل، وأنشطة طهران الإقليمية، وتحديدا في سوريا واليمن.

وأوضحت المستشارة الألمانية أن هناك أيضا اختلافات في الرأي مع الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران، لكنها شددت على أن أوروبا لا تريد تصعيد التوتر مع إيران.