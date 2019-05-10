رئيس وفد الصين للمحادثات التجارية مع أمريكا لدى وصوله واشنطن: الرسوم ليست حلا للمشاكل

أعرب رئيس الوفد الصيني في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، نائب رئيس الوزراء ليو خه، لدى وصوله إلى واشنطن، عن أمله في تبادل صريح لوجهات النظر مع زملائه الأمريكيين، وجاء ذلك وفقا التليفزيون المركزي الصيني.

بكين — سبوتنيك. وقال ليو خه لدى وصوله إلى واشنطن: "لقد وصلت إلى هنا بنية صادقة وآمل في هذا الموقف الخاص، تبادل صريح للآراء".

© REUTERS / US Navy 4 دول بينها أمريكا تستفز الصين عسكريا

وأضاف: أن "الجانب الصيني ينبع من حقيقة مفادها، أن فرض الرسوم ليست هي الطريقة لحل المشاكل".

وأكد أن هذا لا يفيد الولايات المتحدة أو الصين أو بقية العالم.

ويسعى ترامب إلى خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع فتح الأسواق الصينية بشكل أوسع أمام البضائع الأمريكية، ودفع بكين إلى إدخال تشريعات لوقف الاستفادة بشكل غير شرعي من التكنولوجيات الأمريكية، وسرقة الملكية الفكرية.

من جهتها قالت وزارة التجارة الصينية في وقت سابق من اليوم، إن الصين مستعدة تماما للدفاع عن مصالحها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة لكنها تأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من حل مشكلاتها عبر الحوار بدلا من الخطوات الأحادية.

وجاءت هذه التعليقات بينما يستعد وفد صيني برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو خه لعقد محادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة الجاريين، بهدف إنقاذ اتفاق يبدو على شفا الانهيار بعدما اتهم مسؤولون أميركيون الصين بالنكوص عن التزامات سابقة وهدد الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم المفروضة على السلع الصينية غدا الجمعة.