زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب اليابان

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.6 درجة وقع يوم الخميس قبالة سواحل جزيرة كيوشو اليابانية.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب المركز، سجل الزلزال عند الساعة الـ 22.43 بالتوقيت العالمي (1.43 بتوقيت موسكو اليوم الجمعة)، ويقع مركزه على بعد 22 كيلومترا جنوب مدينة ميازاكي وعلى عمق 30 كيلومترا.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.