البيت الأبيض: الولايات المتحدة والصين تتفقان على استئناف المحادثات التجارية اليوم الجمعة

واشنطن — سبوتنيك. وقالت البيت الأبيض في بيان: إن "الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، عقدا عشاء عمل مع نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو خه واتفقا على استئناف المحادثات صباح الغد[الجمعة]".
هذا واختتم مفاوضون تجاريون كبار من الصين والولايات المتحدة اليوم الأول من بين يومين للمحادثات التي تهدف إلى إنقاذ اتفاق تجاري على شفا الانهيار فيما تستعد واشنطن للمضي قدما في خطط لزيادة الرسوم على بضائع مستوردة من الصين بقيمة مئات المليارات من الدولارات.
وتصاعد التوتر بين واشنطن وبكين بعد أن تعرضت المفاوضات لانتكاسة كبيرة الأسبوع الماضي عندما أجرت الصين تعديلات على مسودة اتفاق وخففت من التزامات بتلبية مطالب أمريكية بالإصلاح التجاري.
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