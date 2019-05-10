الرئيس البرازيلي السابق تامر يسلم نفسه إلى الشرطة

بعد قرار محكمة الاستئناف البرازيلية بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق، ميشال تامر، بتهم فساد كبيرة في البلاد تتعلق بمشاريع بناء منشآت نووية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وذكرت صحيفة " الغارديان " البريطانية أن الرئيس البرازيلي السابق، ​ميشال تامر، سلم​ نفسه إلى ​الشرطة​ في مدينة ساو باولو غداة إصدار ​محكمة​ أمرا بإعادته إلى السجن.

واتهم الرئيس البرازيلي السابق بترؤس منظمة إجرامية حولت نحو 460 مليون ​دولار​ وقيادة مخطط للاحتيال وتبييض الأموال.

واعتقل تامر في آذار الماضي ووضع قيد الاحتجاز في مدينة ريو دي جانيرو، لكن قاضيا أمر بإطلاق سراحه، معللا حكمه بغياب المبررات القانونية لاحتجازه.