انتعاش صادرات ألمانيا على غير المتوقع في مارس

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، ارتفاع الصادرات الألمانية على غير المتوقع في مارس/ آذار، مما يثير آمالا بأن التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا لن يؤثر سلبا بشكل كبير على النمو في الربع الأول رغم عوامل معاكسة ناجمة عن نزاعات تجارية لم يتم حلها.