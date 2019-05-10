صحيفة: غوايدو مع الخيار العسكري الأمريكي ضد بلاده

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، اليوم الجمعة، إنه منفتح على قبول أي تدخل عسكري أمريكي للمساعدة في التعامل مع الوضع السياسي الطارئ في فنزويلا.

وفي مقابلة خاصة مع صحيفة " لا ستامبا " الإيطالية قال المعارض الفنزويلي خوان غوايدو "إذا اقترح الأمريكيون تدخلا عسكريا فسأقبله على الأرجح".

هذا وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي القائم، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.