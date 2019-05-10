بالفيديو... مقاتلات حربية توقظ مسلمي هذه الدولة كل يوم وقت السحور

عُرفت فكرة "المسحراتي" قديما لإيقاظ الناس من أجل التسحر، وبرغم أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا تكنولوجياً ووجود ساعات ومنبهات في كل المنازل، إلا أن المسحراتي ظل أشهر طقوس شهر رمضان.

ابتكر سلاح الجو الإندونيسي طريقة جديدة لإيقاظ الناس وقت السحور، عن طريق إرسال طائراته للتحليق على علو منخفض فوق منازل جزيرة جاوة.

وأفادت صحيفة "كومباس"، عن المتحدث باسم سلاح الجو سوس يوريس القول: "التحليق قبل الفجر لإيقاظ الناس من أجل السحور، هو مهمة مركبة".

Assalamualaikum, selamat pagi Airmen.



Profesional, militan, dan inovatif harus selalu diasah & dilatihkan kepada seluruh prajurit #TNIAU apapun tugas & tanggung jawabnya.



Visualisasi terbang dini hari yang dilakukan oleh skadron tempur #TNIAU.

Sahur mau dibangunkan? 👤 #Ramadan pic.twitter.com/tAjya2hoTJ — TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) May 8, 2019

وأضاف، "يحافظ هذا بالأساس على مهارات التحليق ليلا لطيارينا، كونه غير مسموح لهم بالطيران وهم صائمون بعد العاشرة صباحا"، مشيرا الى أن هذا الإجراء متبع منذ عدة أعوام.

من جانب آخر قال نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي: "لا نعتقد أن الأمر ضروري، نظرا لأن السكان ليسوا جميعا مسلمين ويصومون، في هذه الأوقات يكون الكثيرون من أتباع الديانات الأخرى في فترة راحة، من فضلكم ضعوا ذلك في الحسبان".