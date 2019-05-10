الحرس الثوري: طهران لن تجري محادثات مع أمريكا وواشنطن لن تجرؤ على عمل عسكري

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الحرس الثوري: طهران لن تجري محادثات مع أمريكا وواشنطن لن تجرؤ على عمل عسكري

يتبع…