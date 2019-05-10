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    زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون

    زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز القوة الضاربة للجيش

    © REUTERS / KCNA
    العالم
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    أمر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اليوم الجمعة، الجيش بتعزيز قدراته الضاربة حيث وجه بإطلاق صواريخ جديدة في ظل تنامي التوترات بسبب الاختبارات الصاروخية التي تظهر على ما يبدو تجهيزات نظام صاروخي متطور جديد، وذلك بحسب ما أفادت "رويترز" نقلا عن الإعلام الرسمي.

    وجاءت أنباء دعوة كيم إلى "تأهب قتالي كامل" في أعقاب إعلان الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية لأنها تنقل الفحم بصورة غير قانونية.

    إطلاق صواريخ باليستية، كوريا الشمالية 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016
    © REUTERS / KCNA
    البنتاغون: القذائف التي أطلقتها كوريا الشمالية الخميس الماضي كانت عدة صواريخ باليستية
    يأتي تصاعد التوتر في ظل تعثر المحادثات بعدما انهارت ثاني قمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب المطالب الأمريكية بنزع السلاح النووي لبيونغ يانغ ومطالب كيم بتخفيف العقوبات.

    وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية "شدد (كيم) على ضرورة تعزيز قدرات وحدات الدفاع في منطقة الجبهة وعند الجبهة الغربية لتنفيذ مهام قتالية والبقاء في حالة تأهب قتالي كامل لمواجهة أي وضع طارئ".

    ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن "سلام وأمن البلاد الحقيقيين يمكن ضمانهما فقط بالقوة القادرة على الدفاع عن سيادتها" وأضاف أنه "حدد المهام الضرورية لتعزيز القدرة الضاربة".

    وأطلقت كوريا الشمالية فيما يبدو صاروخين قصيري المدى، أمس الخميس، في ثاني إطلاق من نوعه خلال أقل من أسبوع في حين أعلنت الولايات المتحدة أنها احتجزت سفينة شحن تابعة لبيونغ يانغ في تصاعد للتوتر بين البلدين.

    وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إطلاق الصواريخ أمر "لا يسعد أحدا" بينما وصفت كوريا الجنوبية أفعال جارتها الشمالية بأنها احتجاج على الأرجح على رفض ترامب تخفيف العقوبات الاقتصادية.

    ولم تبد الولايات المتحدة أي إشارات على استعدادها لمراجعة موقفها من العقوبات، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية ضبط سفينة شحن كورية شمالية قالت إنها تنقل الفحم بصورة غير مشروعة بالمخالفة للعقوبات.

    إطلاق صاروخ باليستي جديد، كوريا الشمالية يوليو/ تموز 2017
    © REUTERS / KCNA
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    وقال ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض، "العلاقات مستمرة… أعلم أنهم يريدون التفاوض.. يتحدثون عن التفاوض. لكنني لا أظن أنهم مستعدون للتفاوض".

    وقبل أقل من أسبوع أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة لإطلاق عدة قذائف وصاروخ أثناء زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيجون إلى سول.

    وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية في بيان إن الصاروخين أطلقا من منطقة كوسونج بشمال غرب كوريا الشمالية باتجاه الشرق.

    وأضافت أن أحدهما قطع مسافة 420 كيلومترا بينما قطع الآخر مسافة 270 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع نحو 50 كيلومترا قبل أن يسقطا في البحر.

    وقال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، أمس الخميس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية "يبدو أن كوريا الشمالية مستاءة من عدم تمكنها من التوصل إلى اتفاق في هانوي".

    وأضاف أن قصر مدى الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية لا يعني أن الخطوة لا تعد انتهاكا لقرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها تطوير صواريخ باليستية.

    انظر أيضا:

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    أخبار كوريا الشمالية, كيم جونغ أون, دونالد ترامب, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
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