جماعات حقوقية: اختفاء ثلاثة متهمين بإهانة ملك تايلاند

قالت جماعات حقوقية، اليوم الجمعة، إن ثلاثة نشطاء تايلانديين يواجهون أحكاما بإهانة الملكية اختفوا بعد أنباء عن اعتقالهم في فيتنام وذلك بعد شهور من وفاة اثنين من منتقدي الجيش والملكية كانا يعيشان في المنفى.

© REUTERS / JORGE SILVA بدء مراسم ثالث وآخر أيام تتويج ملك تايلاند الجديد

ونفى نائب رئيس الوزراء التايلاندي براويت وونجسوان أن يكون النشطاء الثلاثة محتجزين في تايلاند كما يقول التحالف التايلاندي لحقوق الإنسان. وفقا لـ "رويترز".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان إن فيتنام سلمت السلطات التايلاندية كل من تشوتشيب شيواسوت الذي يبث تعليقات سياسية إلى تايلاند من المنفى وسيام تيراووت وكريتسانا تاباي، يوم الأربعاء الثامن من مايو/ أيار.

وقال براد آدامز مدير قسم آسيا في هيومن رايتس "التقارير عن إعادة فيتنام ثلاثة نشطاء بارزين قسرا إلى تايلاند يجب أن تدق ناقوس الخطر في أرجاء المجتمع الدولي".

وذكرت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن أن تشوتشيب يواجه منذ فترة طويلة اتهامات بإهانة الملكية.

وأضافت أن كلا من سيام وكريتسانا كانا يخضعان لتحقيقات الشرطة لنفس السبب.

وتنص المادة 112 من القانون الجنائي التايلاندي على أن أي شخص يسيء إلى الملك أو الملكة أو ولي العهد أو الوصي على العرش سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.