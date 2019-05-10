واشنطن تبقي الأبواب مفتوحة أمام الحوار مع كوريا الشمالية

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفين بيغان، صرح خلال لقائه مع وزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا، أنه إذا كانت كوريا الشمالية ترغب في العودة إلى المفاوضات بشأن نزع السلاح النووي، فإن الباب يبقى مفتوحًا أمام بيونغ يانغ.