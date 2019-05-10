خسروي يلوح مجددا بخروج إيران من الاتفاق النووي

طهران — سبوتنيك. وصرح خسروي لموقع "فرانت پیج" "يتم تنفيذ قرار إيران الأخير بخفض التزاماتها النووية خطوة بخطوة، والجمهورية الإسلامية ستستمر حتى الخروج من الاتفاق النووي وأكثر من ذلك، إذا تطلب الأمر".
وتابع خسروي، "أن الهدف الرئيسي للقرار الجديد الذي اتخذته طهران هو حكومة الولايات المتحدة، والهدف التالي الدول الأوروبية، والتي تعد المسؤولة المباشرة عن الظروف الحالية التي وصل الجميع إليها وغير المرغوب فيها".
في سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن طهران لن تجرى محادثات مع الولايات المتحدة، ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن يد الله جواني، نائب رئيس الحرس الثوري للشؤون السياسية، قوله "لن تعقد محادثات مع الأمريكيين ولن يجرؤ الأمريكيون على القيام بعمل عسكري ضدنا".
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