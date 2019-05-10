خسروي يلوح مجددا بخروج إيران من الاتفاق النووي

أعلن الناطق باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني كيوان خسروي، اليوم الجمعة، أن بلاده لن تتراجع عن تنفيذ قرارها الأخير بتخفيض التزاماتها النووية، مشيرا إلى أن طهران على استعداد للانسحاب الكامل من الاتفاق النووي، في حال لم تف الأطراف الأخرى بالتزاماتها تجاه طهران.

طهران — سبوتنيك. وصرح خسروي لموقع "فرانت پیج" "يتم تنفيذ قرار إيران الأخير بخفض التزاماتها النووية خطوة بخطوة، والجمهورية الإسلامية ستستمر حتى الخروج من الاتفاق النووي وأكثر من ذلك، إذا تطلب الأمر".

© Sputnik . Irina Kalashnikova ماكرون يحمل واشنطن مسؤولية أي قرار قد تتخذه إيران بالانسحاب من الاتفاق النووي

ولفت خسروي إلى أنه "إذا قام الطرف المخطئ المقابل لنا بالعودة إلى تعهداته وعاد إلى الاتفاق النووي واحترم تعهداته فيه وأحترم حقوق إيران القانونية، فسوف تعود إيران إلى التزاماتها الكاملة في الاتفاق النووي".

وتابع خسروي، "أن الهدف الرئيسي للقرار الجديد الذي اتخذته طهران هو حكومة الولايات المتحدة، والهدف التالي الدول الأوروبية، والتي تعد المسؤولة المباشرة عن الظروف الحالية التي وصل الجميع إليها وغير المرغوب فيها".

في سياق متصل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن طهران لن تجرى محادثات مع الولايات المتحدة، ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن يد الله جواني، نائب رئيس الحرس الثوري للشؤون السياسية، قوله "لن تعقد محادثات مع الأمريكيين ولن يجرؤ الأمريكيون على القيام بعمل عسكري ضدنا".