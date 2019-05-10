ترامب: التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستجلب لنا المزيد من الثروة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، عن عدم تعجله لاستكمال الاتفاق التجاري مع الصين، مشيرا إلى بلاده تحقق مكاسب كبيرة من فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال ترامب في تغريده له على "تويتر" إن المباحثات مستمرة بأسلوب شديد التوافق وإنه ليس متعجلا على الإطلاق لاستكمال اتفاق تجاري مع الصين".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب يؤكد أن الصين أجهضت الصفقة خلال المفاوضات التجارية

وكتب ترامب على تويتر "سنواصل التفاوض مع الصين على أمل ألا تحاول مجددا التراجع عن اتفاق!".

وتابع ترامب "سنستخدم إيرادات التعريفات الجمركية الجديدة من الواردات الصينية في شراء منتجات مزارعينا،وسنقدمها كمساعدات للدول الفقيرة " مشددا على أن " التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستجلب لنا المزيد من الثروة أكثر من أي صفقة من النوع التقليدي".

وكان ترامب، أكد يوم أمس الخميس، أن الصين أجهضت الصفقة خلال المفاوضات التجارية.

وقال ترامب أمام حشد من أنصاره في فلوريدا: "هل تلاحظوا الرسوم الجمركية التي ندخلها. لأنهم أجهضوا الصفقة".

وأشار ترامب إلى أن نائب رئيس الوزراء الصيني سيزور الولايات المتحدة اليوم الخميس، مؤكدا، "لكن، أجهضوا الصفقة، لا يمكنهم القيام بذلك، سيدفعون الثمن، سنرفع الرسوم الجمركية ولن نتراجع (عن حجم الرسوم)".

هذا وقد غرد ترامب على تويتر نهاية الأسبوع الماضي، بتصعيد الحرب التجارية ضد بكين ورفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، إضافة إلى استهداف بضائع أخرى بمئات المليارات قريبا.