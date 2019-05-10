وزير الدفاع التركي في زيارة تفقدية على الحدود السورية

أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، زيارة تفقدية إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الشريط الحدودي مع سوريا.

ووصل أكار، برفقة رئيس الأركان الفريق أول يشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، إلى مطار ولاية هطاي (جنوب)، وتوجهوا إلى الوحدات الحدودية.

وأجرى أكار وقائدا الأركان والقوات البرية، زيارات تفقدية للوحدات الحدودية، ثم التقوا بوالي هطاي، دوندار دوغان، بحسب وكالة "الأناضول".

© Sputnik . Bassel Shurtouh الجيش التركي يبدأ بإخلاء نقطة المراقبة التابعة له بريف حماة الشمالي الغربي (فيديو)

وفي وقت سابق، أرسل الجيش التركي تعزيزات من القوات الخاصة "الكوماندوز"، للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

ووصلت ولاية هطاي (جنوبي تركيا)، الجمعة، قافلة مؤلفة من عربات مدرعة، تضم عناصر من الكوماندوز، قادمة من ولايات مختلفة.

وأشار إلى أن القافلة توجهت نحو الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا، وسط إجراءات أمنية.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إنه يعتزم بحث التحضيرات للعملية العسكرية في سوريا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان: "أنهينا تحضيراتنا للعملية العسكرية في سوريا وهذه العملية ستكون على طاولة المباحثات في موسكو".

وكان أردوغان، أكد في وقت سابق، أنه سيحل المسألة في سوريا ميدانيا بعد الانتخابات التي أجريت في البلاد. وقال أردوغان، في كلمة له بإسطنبول: "سنحل المسألة السورية على الساحة بعد الانتخابات ميدانيا وليس على الطاولة إن أمكن".