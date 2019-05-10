ترامب للصين: أنشئوا مصانعكم في أمريكا ولن نفرض عليكم رسوم جمركية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الصين، ذكر فيها حلا يمكن أن تتبعه بكين للتخلص من التعريفات الجمركية، التي تفرضها عليها واشنطن.

وأعلن ترامب على "تويتر"، نهاية الأسبوع الماضي، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، إضافة إلى استهداف بضائع أخرى بمئات المليارات، في وقت لاحق، بصورة أنذرت بتصعيد الحرب التجارية بين البلدين.

Tariffs will bring in FAR MORE wealth to our Country than even a phenomenal deal of the traditional kind. Also, much easier & quicker to do. Our Farmers will do better, faster, and starving nations can now be helped. Waivers on some products will be granted, or go to new source! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الجمعة 10 مايو / آيار: "إذا أرادت الصين أن تتخلص من التعريفات الجمركية، فعليها أن تقوم بإنشاء المصانع داخل أمريكا، وفي هذه الحالة لن تكون هناك تعريفات جمركية على منتجاتهم".

وأعرب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق اليوم الجمعة، عن عدم تعجله لاستكمال الاتفاق التجاري مع الصين، مشيرا إلى بلاده تحقق مكاسب كبيرة من فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية.

Tariffs will make our Country MUCH STRONGER, not weaker. Just sit back and watch! In the meantime, China should not renegotiate deals with the U.S. at the last minute. This is not the Obama Administration, or the Administration of Sleepy Joe, who let China get away with “murder!” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

وأضاف: "المباحثات مستمرة بأسلوب شديد التوافق، ولست متعجلا على الإطلاق لاستكمال اتفاق تجاري مع الصين، وسنواصل التفاوض معها على أمل ألا تحاول مجددا التراجع عن اتفاق".

Build your products in the United States and there are NO TARIFFS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2019

وتابع ترامب: "سنستخدم إيرادات التعريفات الجمركية الجديدة من الواردات الصينية في شراء منتجات مزارعينا، وسنقدمها كمساعدات للدول الفقيرة"، مضيفا: "التعريفات الجمركية على الواردات الصينية ستجلب لنا المزيد من الثروة أكثر من أي صفقة من النوع التقليدي".

وقال ترامبلا إن "التعريفات الجمركية التي فرضناها على الصين ستجعل بلدنا أكثر قوة، ولن تضعفنا".