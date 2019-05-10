رجل دين إيراني بارز: صاروخ واحد يستطيع تدمير الأسطول الأمريكي

هدد إمام جمعة مدينة أصفهان وسط البلاد آية الله يوسف طبطبائي نجاد، الولايات المتحدة بتدمير أسطولها في الخليج العربي، إذا قامت بأي عدوان على إيران.

طهران — سبوتنيك. وقال طبطبائي حسبما نقل التلفزيون الإيراني، تعليقا على توجه حاملة طائرات أميركية إلى الخليج، "إن صاروخا واحدا يستطيع تدمير تدمير أسطول بمليار دولار، وذلك تعليقا على دخول حاملة طائرات أميركية إلى منطقة الخليج".

© AP Photo / Carolyn Kaster موقع عبري: اجتماع أمريكي سري بشأن إيران

وتابع "إذا قامت حاملة الطائرات الأميركية بأي اجراء عسكري ضدنا سوف نرد بعشرات الصواريخ، أن صاروخا واحدا كفيل بتدمير حاملة بمليار دولار".

وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية أن حاملة الطائرات أبراهام لنكولن، التي أرسلتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط تحذيرا لإيران، عبرت القناة أمس الخميس.

وكان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، أعلن يوم الإثنين 6 مايو/أيار، أن أوامر انتشار حاملة طائرات وقاذفات في الشرق الأوسط "إعادة تمركز للعتاد ردا على مؤشرات بتهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

وأضاف شاناهان أن "أمريكا ستحمل النظام الإيراني مسؤولية أي هجوم على قوات أو مصالح أمريكية"، وفق وكالة "رويترز".

فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الأنشطة الإيرانية تجعل أمريكا تعتقد أن عملية تصعيد جارية".