أمريكا مهتمة بتحسين العلاقات مع روسيا

أعلن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة مهتمة بتحسين العلاقات مع روسيا.

وقال المسؤول "قلنا دائما أننا نريد علاقات أفضل مع روسيا، هذا جزء من سياستنا تجاه هذا البلد"، مشددا على أن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبو تحدثا عن هذا.

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو يزور موسكو وسوتشي قريبا

وأضاف أنه على الرغم من أن البلدين يختلفان حول العديد من القضايا، وأن الإدارة الحالية تتصرف أكثر صرامة من سابقاتها مع روسيا، فقد "تم إحراز تقدم في العديد من الموضوعات".

ويشار إلى أنه، في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيزور روسيا يومي 12 و14 مايو.

هذا وصرحت الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، بأن من المقرر عقد جلسة مباحثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الأميركي، مايك بومبيو، في سوتشي يوم 14 أيار/مايو. كما لم يستبعد الكرملين أن يستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوزير الأمريكي عقب محادثاته مع لافروف.