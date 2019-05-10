أمريكا توسع العقوبات على فنزويلا

أعلنت وزارة المالية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وسعت العقوبات ضد فنزويلا وتضمنت شركتين وسفينتين.

وشملت العقوبات شركتين شحن وهما "Monsoon Navigation Corporation" و"Serenity Maritime Limited".

© Sputnik . Natalia Seliverstova موسكو ستواجه العقوبات الأمريكية غير القانونية على كوبا وفنزويلا

بالإضافة إلى ذلك ، شملت العقوبات أيضا سفينتا "Leon Dias" و"Ocean Elegance".

هذا وفي وقت سابق ، أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني استعداد الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على مسؤولين فنزويليين في حال الضرورة.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية وسياسية خانقة تفاقمت إثر الانقسام في المجتمع بين مؤيدين للرئيس الشرعي نيكولاس مادورو، ومؤيدين لرئيس البرلمان المعارض، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه يوم 23 كانون الثاني/يناير الماضي، رئيساً مؤقتا للبلاد.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وحذت حذوه في ذلك دول "مجموعة ليما" (باستثناء المكسيك) ومنظمة الدول الأمريكية وعدد من دول أوروبا. وتحدث الرئيس الفنزويلي القائم، نيكولاس مادورو، عن محاولة الانقلاب في بلاده، واصفاً غوايدو بأنه دمية للولايات المتحدة. وأكدت دول عدة، منها روسيا وإيران والصين وسوريا وتركيا، دعمها لمادورو.