البنتاغون يقر تحويل 1.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

أقر مسؤول أمريكي، بتحويل 1.5 مليار دولار لبناء جدار على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

وأكد المسؤول أن باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع أقر تحويل 1.5 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك من خلال الاستقطاع من بنود أخرى من بينها 600 مليون دولار من حساب مخصص لقوات الأمن الأفغانية.

© AP Photo / Christian Torres البنتاغون يخصص مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك

وقال شاناهان في بيان "تم توفير الأموال من عدة مصادر منها خفض النفقات وتغيير في البرامج وتعديل للمتطلبات وبالتالي وهو ما يضمن الحد الأدنى من التأثير على جاهزية القوات".

وأضاف أن الجيش الأمريكي لديه أكثر من أربعة آلاف جندي على الحدود إضافة إلى 19 طائرة.

وتضاف هذه الخطوة إلى عملية تحويل أخرى تمت في مارس آذار لمليار دولار من تمويل الجيش لبناء الجدار الذي قرر الرئيس دونالد ترامب بناءه وهو قرار أثار انتقادات حادة من الكونغرس.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه إن التحويل سيشمل 604 ملايين دولار من مبالغ كانت مخصصة لقوات الأمن الأفغانية.

وتواجه تلك القوات صعوبات في الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق بالبلاد في مواجهة حركة طالبان.

وخصصت الولايات المتحدة 4.9 مليار دولار لدعم قوات الأمن الأفغانية في العام المالي الجاري.

وقال مسؤول أمريكي آخر "لا يعكس ذلك أي تغير يتعلق بالتزامنا… تطلب تمويل السياسات التي نلتزم بها مبلغا أقل مما اعتقدنا" مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي تعيد فيها الولايات المتحدة تخصيص الأموال من ذلك الحساب.