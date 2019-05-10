إجلاء 800 ألف شخص في الساحل الشرقي للهند خوفا من الإعصار القادم

قامت السلطات الهندية بإجلاء حوالي 800 ألف شخص في في الساحل الشرقي لشبه القارة الهندية بسبب اقتراب وصول الإعصار "فاني" الذي بلغت سرعته 200 كم في الساعة.

وبحسب وكالة "فارس"، فقد أجلت السلطات الهندية نحو 800 ألف شخص في الساحل الشرقي لشبه القارة الهندية بعد ما أفاد مسؤولون بقرب وصول إعصار كبير إلى المنطقة.

© AFP 2019 / Jonathan Levinson إعصار الهند يقتل 33 شخصا على الأقل ويشرد مئات الآلاف (فيديو وصور)

وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية أن الإعصار سيضرب مدينة بوري (التي يقدسها الهندوس) بعد ظهر الجمعة.

وتم نقل 80 ألف شخص إلى أماكن آمنة ليل الأربعاء الخميس من 13 منطقة في ولاية أوديشا التي ستتلقى الضربة الكبرى للإعصار.

وحضرت السلطات الهندية نحو ألف ملجأ في مدارس وأبنية حكومية لاستقبال أكثر من مليون شخص.

وضرب الإعصار يوم أمس الخميس خليج البنغال برياح سرعتها 205 كلم في الساعة، وهو أقوى إعصار يضرب الساحل الشرقي للهند منذ عقدين، وهو الآن على بعد 450 كلم من الساحل.

وسيكون هذا رابع إعصار من نوعه يضرب الساحل الشرقي للبلاد في غضون ثلاثة عقود، وحذرت الارصاد الهندية من أن الرياح العاصفة يمكن أن تقتلع الأشجار والمحاصيل وتدمر المنازل والبنية التحتية للاتصالات والطاقة إلى جانب التسبب بفيضانات في المناطق المنخفضة.