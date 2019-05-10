ترامب: محادثات التجارة مع الصين مستمرة وإلغاء الرسوم الجمركية مرهون بالمفاوضات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في المستقبل، وإن إلغاء أو الإبقاء على الرسوم الجمركية التي تفرضها أمريكا على الواردات الصينية يعتمد على نتيجة المفاوضات.

وبحسب "رويترز"، فإن تعليقات ترامب، التي جاءت في تغريدة على تويتر، تهدف إلى إرسال رسالة إلى الأسواق المالية بأنه على الرغم من انتكاسة كبيرة بين الجانبين في الأسبوع الماضي، فإن المحادثات التي عقدت في واشنطن يومي الخميس والجمعة لم تؤد إلى انهيار كامل.

وقال ترامب "على مدار اليومين الماضيين، أجرت الولايات المتحدة والصين محادثات صريحة وبناءة بشأن وضع العلاقات التجارية بين البلدين".

وأكد الرئيس الأمريكي أن المحادثات ستستمر وأشاد بعلاقته بالرئيس الصيني شي جين بينغ.

وأردف: "في غضون ذلك، الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على الصين قد تلغى وقد لا تلغى تبعا لما يحدث في المفاوضات مستقبلا".

وكان ترامب وجه اليوم الجمعة رسالة إلى الصين، ذكر فيها حلا يمكن أن تتبعه بكين للتخلص من التعريفات الجمركية، التي تفرضها عليها واشنطن.

وأعلن ترامب على "تويتر"، نهاية الأسبوع الماضي، رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار، إضافة إلى استهداف بضائع أخرى بمئات المليارات، في وقت لاحق، بصورة أنذرت بتصعيد الحرب التجارية بين البلدين.