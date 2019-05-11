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    زيارة عمل إلى آسيا - الرئيس دونالد ترامب في بكين، الصين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    ترامب يبدأ بفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار سنويا

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
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    أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليمات للبدء بفرض رسوم على البضائع الصينية بقيمة 300 مليار دولار سنويا.

    وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان، اليوم السبت، "بتوجيهات من الرئيس الأمريكي أصدرها في وقت سابق من اليوم، سنرفع الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 بالمئة على البضائع الصينية بقيمة 200 مليار دولار، كما أمرنا الرئيس ببدء عملية رفع الرسوم على جميع الواردات المتبقية من الصين، والتي تقدر بنحو 300 مليار دولار ".

    علم الصين والولايات المتحدة
    © REUTERS / Hyungwon Kang
    ليو: الصين سترد على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية

    هذا و دخلت زيادة أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة حيز التنفيذ أمس الجمعة، مما يفاقم التوتر بين الولايات المتحدة والصين في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات لمحاولة إنقاذ اتفاق تجاري.

    وفي ضوء عدم اتخاذ إدارة ترامب أي تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25 بالمئة على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 بتوقيت الولايات المتحدة (0401 بالتوقيت العالمي)، أمس الجمعة.

    وقالت متحدثة باسم الهيئة، إن البضائع التي تندرج تحت أكثر من 5700 فئة منتجات تستهدفها الزيادة الأخيرة، لكنها غادرت الموانئ والمطارات الصينية قبل منتصف الليل ستدفع نسبة الرسوم القديمة وهي 10 بالمئة.

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    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, أمريكا, الصين
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