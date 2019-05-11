ترامب: إطلاق صواريخ كوريا الشمالية الأخير لا يعد "خرقا للثقة"

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة، إنه لا يعتبر إن إطلاق كوريا الشمالية، مؤخرا للصواريخ الباليستية قصيرة المدى "خرقا للثقة".

وقلل ترامب في مقابلة مع مجلة "بلوتيكو" الأمريكية، من خطورة التجارب الصاروخية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية، ووصفها بأنها "أشياء عادية للغاية".



وقال ترامب: "إنها صواريخ قصيرة المدى، لذلك لا تعتبر خرقا للثقة على الإطلاق، وكما تعلمون في وقت ما أذكر أن هناك خروقا للثقة، لكن في تلك النقطة لا إنها ليست خرقا للثقة".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى الأسبوع الماضي، والتي تعد المرة الأولى منذ إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 قبل إعلان استكمال بناء قوتها النووية وتلويحها بغضن زيتون لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وتعهد زعيمها كيم جونج أون بألا يجري بعد الآن تجارب لأسلحة نووية أو صواريخ باليستية عابرة للقارات، ولكن كوريا الشمالية أجرت اختبارات لأسلحة أخرى بعد ذلك.