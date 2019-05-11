وزير الخارجية البلجيكي: من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية

أعلن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز، أمس الجمعة، عن دعوته إلى تعليق مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب شكوك في استخدامها في النزاع في اليمن.

وقال رينديرز "أعتقد أنه سيكون من الجيد أن نعلق عقود بيع أسلحة إلى السعودية"، داعيا المناطق الثلاث في بلجيكا وخصوصا والونيا، إلى اتخاذ قرار في هذا الاتجاه، كما نقلت وكالة "ا ف ب" عن إذاعة "لا بروميير".

© REUTERS / BENOIT TESSIER مظاهرة في فرنسا لمنع سفينة من حمل أسلحة إلى السعودية

وأكد رينديرز الذي يتولى حقيبة الدفاع أيضا في الحكومة الفدرالية، أنه على رئيس السلطة التنفيذية في والونيا فيلي بورسوس (عضو في الحزب الليبرالي الناطق بالفرنسية مثله) تعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب النزاع في اليمن ، موضحا أن "هذا ما تنص عليه العقود".

وأضاف أن "بورسوس أعلن بنفسه ذلك قائلا إنه إذا كانت هناك عناصر تظهر فعليا استخدام أسلحة في نزاع جار كما يحدث اليوم في اليمن، علينا أن نذهب باتجاه قرارات تعليق، واعتقد أن حكومة والونيا ستفعل ذلك".

وكان مصدر في قطاع الموانئ الفرنسي صرح لوكالة فرانس برس الجمعة أن سفينة الشحن السعودية "بحري ينبع" التي كان ينتظر أن تصل إلى مرفأ هافر حيث كان من المتوقع أن تحمل شحنة أسلحة فرنسية مثيرة للجدل، لن ترسو في نهاية المطاف في هذا المرفأ الفرنسي.

وقالت حكومة فيلي بورسوس إن والونيا "لم تعد تمنح أي إجازة (تصدير) إلى السعودية" منذ قضية الصحافي السعودية جمال خاشقجي "أي الثاني من تشرين الأول/اكتوبر 2018".

وأدت هذه القضية إلى تبدل موقف عدد من الدول المصدرة للأسلحة إلى السعودية.

وتقود الرياض منذ 2015 تحالفا عسكريا لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد جماعة "أنصار الله" الذين سيطروا على مناطق شاسعة في اليمن.