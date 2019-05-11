هدية عسكرية من قطر لإحدى الدول الأفريقية

أعلن التلفزيون العام في بوركينا فاسو، أن "الدوحة قدمت إلى الجيش في البلاد 24 آلية لنقل الجنود للتصدي لهجمات المتشددين التي تواجهها بوركينا فاسو منذ 2015.

وكشف وزير الدفاع شرفي سي، أن "هذه المدرعات من طراز "ستورم" ستسمح بالتصدي للأوضاع التي نعيشها"، فيما ذكرت رئاسة الأركان العامة، أن "هذه المدرعات التي نقلتها طائرات تابعة لسلاح الجو القطري ستعزز المعدات والقدرات العملانية للقوات المسلحة الوطنية".

Le Qatar a livré 24 véhicules blindés Storm Light APC au Burkina Faso https://t.co/Wv9nnYOzzP pic.twitter.com/8XqneO7Q8M — mi2st-defense (@mi2stdefense) May 9, 2019

Lutte antiterroriste: le Qatar a offert ce 8 mai 2019 au #Burkina Faso, 24 véhicules blindés Storm Light APC capables de transporter jusqu’à 10 soldats #terrorism pic.twitter.com/2rlhSSN7RP — Dieudonné LANKOANDE (@Dieuson1) May 9, 2019

وكانت قطر "قدمت نهاية ديسمبر/ كانون الأول، 24 مدرعة "ستورم" لمالي، البلد المجاور لبوركينا فاسو الذي يواجه تهديدا مشابها.

وتزامنت المساعدة القطرية، مع إعلان تحرير القوات الفرنسية الخاصة في بوركينا فاسو أربع رهائن بينهم فرنسيان خطفا في بنين.