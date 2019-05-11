"داعش" يعلن قيام "ولاية" الهند بعد اشتباك بكشمير

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) لأول مرة تأسيس ما أسماه بـ"ولاية" في الهند، وذلك بعد مقتل مسلح يقال إنه على صلة بالتنظيم في اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وذكرت رويترز نقلا عن مواقع تابعة للتنظيم، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، نبأ إعلان الولاية الجديد واسمها "ولاية الهند"، وذلك في بيان قالت فيه أيضا إن التنظيم أوقع ضحايا من قوات الجيش الهندي في بلدة أمشيبورا في منطقة شوبيان في كشمير.

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يشار إلى أن بيان تنظيم "داعش" يتفق مع بيان أصدرته الشرطة الهندية أمس الجمعة وقالت فيه إن مسلحا يدعى إشفاق أحمد صوفي قتل في اشتباك في شوبيان.

ويستهدف التنظيم من تأسيس ولاية جديدة تعزيز موقفه بعد اكتمال طرد مقاتليه في أبريل نيسان من مناطق سيطرته التي أعلنها في العراق وسوريا، وكثف التنظيم من الهجمات الخاطفة والتفجيرات الانتحارية بما في ذلك إعلانه المسؤولية عن تفجيرات عيد القيامة في سريلانكا التي أودت بحياة 253 شخصا على الأقل.

وانضم إشفاق صوفي لعدة جماعات مسلحة في كشمير على مدى أكثر من عشر سنوات قبل مبايعة داعش، حسبما أفاد مسؤول عسكري اليوم السبت وورد في مقابلة مع صوفي أجرتها مجلة مقرها سريناجار تؤيد فكر التنظيم.

وقالت مصادر من الشرطة والجيش إن الشبهات كانت تدور حوله في عدة هجمات بالقنابل اليدوية استهدفت قوات الأمن في المنطقة، وقال المسؤول العسكري إن من المحتمل أن يكون صوفي آخر مسلح متبق في كشمير على صلة بداعش.