إطلاق نار في فندق بميناء جوادار في باكستان

هاجم مسلحون اليوم السبت فندقا في ميناء جوادار جنوب غرب باكستان، كما اشتبكوا مع قوات الأمن.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن مسؤول في إنفاذ القانون قوله:

"هاجم مسلحين الفندق، ومعظم النزلاء تم إجلاءهم، لكن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى الطابق الأول في الفندق".

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ووفقا للصحيفة اقتحم ثلاثة أو أربعة مسلحين إلى الفندق وجرى تبادل إطلاق النار، وقام رجال الشرطة الباكستانية بتطويق الفندق.

وبحسب صحيفة "باكستان اليوم"، يوجد حاليًا ما لا يقل عن 70 شخصًا داخل المبنى، بما في ذلك حوالي 40 مواطنًا صينيًا. ولم يتم تقديم البيانات الخاصة بالضحايا المحتملين.