مسلحون يقتلون حارسا في هجوم على فندق فاخر في باكستان

القاهرة- سبوتنيك. ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن الجيش إن:"ثلاثة مسلحين على الأقل حاولوا اقتحام الفندق، فاعترضهم حارس الأمن، وأطلقوا عليه النار وفقد حياته".

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وأضاف الجيش أن:"قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة، وحاصرت المسلحين على سلم الفندق".كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بالشرطة أن "العملية الأمنية ما زالت مستمرة، لكن لا تقارير بعد عن ضحايا".

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.

وهاجم مسلحون في وقت سابق من اليوم السبت فندقا في ميناء جوادار جنوب غرب باكستان، كما اشتبكوا مع قوات الأمن.