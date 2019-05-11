نائب تركي يشرب الماء في نهار رمضان... وآخر: لا نريد تركيا مسلمة (فيديو)

أظهر مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام أحد نواب حزب الشعب الجمهوري التركي، وهو يقوم بشرب الماء خلال كلمة ألقاها في البرلمان التركي، مما أثار حفيظة بقية النواب.

عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، وبحسب موقع "arab-turkey" تعمد شرب الماء خلال كلمته.

الأمر الذي دفع نواب حزب العدالة والتنمية للاعتراض على ما قام به النائب عن الحزب الجمهوري، إذ قال أحد نواب حزب العدالة والتنمية: "أنت تقف على كرسي شعب مسلم وعليك احترام دينه وشعائره".

ودخل أحد أنصار حزب الشعوب الديمقراطي المعارض على الخط قائلا: "أنا لست مسلما ولا نريد تركيا مسلمة"، مما تسبب في موجة من الجدل بين أعضاء البرلمان وبين المواطنين الأتراك على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويثور في الآونة الأخيرة الجدل حول إسطنبول التي أعلنت اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات فيها بعد ثبوت وجود تلاعب بالأصوات بكميات كبيرة، وهو ما أثار موجة من الجدل في الشارع التركي بين مؤيد لقرار الهيئة وبين منتقد له.