مقتل صحفية سابقة بالرصاص في العاصمة الأفغانية

قتل مسلحون بالرصاص صحفية تلفزيونية سابقة ومستشارة للبرلمان الأفغاني في كابول اليوم السبت مما سلط الضوء على التهديدات التي تواجهها المرأة الأفغانية وأثار إدانات واسعة.

قال بصير مجاهد المتحدث باسم الشرطة إن مينا مانجال التي كانت مراسلة لمحطة "أريانا نيوز" التلفزيونية قُتلت على يد رجلين مجهولين كانا على متن دراجة نارية قرب منزلها في شرق كابول. وكانت مانجال في طريقها إلى البرلمان حيث تعمل مستشارة للجنة الثقافية.

© AFP 2019 / SHAH MARAI إذاعة: مقتل صحفي أمريكي ومترجمه في أفغانستان

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن الدافع وراء قتلها لكن متحدثا آخر باسم شرطة كابول قال إن الجريمة ربما كانت بسبب خلاف عائلي.

يأتي الحادث مع تزايد التركيز على حقوق المرأة الأفغانية قبل الانسحاب المحتمل للقوات الأجنبية من أفغانستان واحتمال عودة حركة طالبان المتشددة للعب دور داخل الحكومة الأفغانية.

وتداول أفغان غاضبون صورا للقتيلة على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بعقوبة قاسية لقاتليها.

وتقترب أفغانستان من ذيل قائمة الدول على المؤشرات العالمية للمساواة بين الجنسين بسبب انتشار الزواج القسري وجرائم القتل بدافع الشرف ووقائع العنف المحلي بأنحاء البلاد وخصوصا في المناطق الريفية.