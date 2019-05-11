استطلاع: حزب المحافظين في بريطانيا يتراجع في الانتخابات الأوروبية

تراجع حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى المركز الرابع في استطلاع بشأن نوايا الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي، بفارق كبير وراء حزب بريكست الجديد بزعامة نايجل فراج، الذي حصل على تأييد يفوق ما حصل عليه أكبر حزبين في بريطانيا معا.

وأشار أحدث استطلاع أجرته مؤسسة "أوبنيوم" لحساب صحيفة أوبزرفر إلى حصول حزب فراج على 34 في المئة من الأصوات قبل الانتخابات التي تجري في 23 مايو / أيار، والتي تجرى بسبب إخفاق بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي مثلما كان متوقعا في مارس / آذار، وفقا لرويترز.

© Sputnik . Francois Mori توسك: زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تأجيل موعد "بريكست"

وأشار الاستطلاع إلى حصول حزب العمال على 21 في المئة في المركز الثاني في حين تراجع حزب المحافظين إلى المركز الرابع بحصوله على 11 في المئة. وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المساند للاتحاد الأوروبي على 12 في المئة.

وكان فراج يرأس سابقا حزب استقلال المملكة المتحدة الذي ينسب إليه فضل فرض الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 2016، بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي وقد أسس حزبه الجديد في أبريل / نيسان مهددا بمحاربة الزعماء السياسيين لبريطانيا والذين اتهمهم بخيانة التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.