استدعاء 12 وزيرا إيرانيا بينهم وزيري الخارجية والدفاع

كشفت وكالة أنباء إيرانية أن مجلس الشورى الإسلامي سيستدعي 12 وزيرا للحضور إلى المجلس خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت وكالة " مهر " للأنباء أن المجلس سيستدعي الوزراء للإجابة على أسئلة النواب خلال اجتماعات منفصلة للجان.

ولفت الوكالة الإيرانية إلى أن لجان بمجلس الشورى الإسلامي سوف تعقد اجتماعات في الأسبوع الجاري يتضمن جدول أعمالها دراسة عدة قضايا واستدعاء وزراء ومسؤولين للرد على أسئلة النواب.

وأشارت الوكالة إلى أن لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية سوف تستدعي وزيري الخارجية والدفاع.

وأضافت بأنه سوف تستدعي لجنة التعليم والبحوثات والتقنيات وزيري التعليم والتربية الاتصالات وتقنية المعلومات.

وكذلك سوف تستدعي اللجنة الاجتماعية رئيس بلدية طهران ومنظمة الحفاظ على البيئة ومجلس البلدية لتقديم تقريرهم حول إدارة النفيات في مدينة طهران، إلى جانب كل من وزراء العمل والرفاه الاجتماعي ووزراء الرياضة والشباب والطرق وبناء المدن ووزير الداخلية.

ولفت الوكالة إلى أن اللجنة الاقتصادية سوف تستدعي وزير الاقتصاد، كما أن لجنة الطاقة سوف تستدعي وزير الطاقة.

وأيضا سوف تستدعي لجنة الإعمار وزير الطاقة من أجل دراسة شؤون تتعلق بتوزيع مياه الشرب ومشاريع مياه الصرف الصحي، إلى جانب الرد على أسئلة بعض النواب.

وسوف يستدعى وزير الثقافة والإرشاد الاسلامي لتقدم تقريرا للجنة الثقافة، وستستمع لجنة الصناعة والمعادن إلى تقرير سيقدمه وزير الصناعة والتجارة والمعادن.