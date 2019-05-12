الهند... انطلاق المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة

انطلقت، صباح اليوم الأحد، المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة الهندية، حيث اصطف الناخبون في نيودلهي ومناطق أخرى في شمال البلاد.

وتجري المرحلة قبل الأخيرة من الانتخابات العامة على سبع مراحل مع بحث المعارضة عن موقف موحد لمنع رئيس الوزراء ناريندرا مودي من الفوز بولاية ثانية، بحسب رويترز.

ويحق لأكثر من 100 مليون شخص في سبع ولايات التصويت في المرحلة السادسة من العملية الانتخابية التي تجرى على مدى 39 يوما، والتي بدأها مودي في 11 أبريل/نيسان باعتباره الأوفر حظا في الفوز بعد تصاعد التوتر مع باكستان.

وسيتم فرز الأصوات في 23 من مايو/أيار، فيما قال بعض الناخبين في دلهي إنهم يدعمون مودي إعجابا منهم بموقفه الصارم بشأن الأمن.

ويقول محللون سياسيون إن الأحزاب الإقليمية قد تقوم بدور حاسم في تحديد شكل الحكومة القادمة بعدما تضرر حزب بهاراتيا جاناتا نتيجة قلة الوظائف الجديدة وضعف أسعار المنتجات الزراعية.

وشهدت الأسابيع القليلة الماضية أيضا تراشقات شخصية بين الزعماء، وشمل ذلك تعليقات من مودي بشأن أسرة راهول غاندي رئيس حزب المؤتمر وسليل عائلة نهرو-غاندي السياسية.