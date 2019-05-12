لأول مرة في التاريخ... إيران توافق على قرار يخص إسرائيل

تعهدت إيران، أمام الاتحاد الدولي للجودو بالالتزام بالقواعد الأولمبية والتنافس مع كل دولة بما فيها "إسرائيل"، في خطوة وصفتها الأخيرة بالتاريخية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، أمس السبت: إن "اللجنة الأولمبية الإيرانية تعهدت أمام الاتحاد الدولي للجودو باتباع القواعد الأولمبية والتنافس مع الرياضيين من جميع البلدان".

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وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذا يعني أن اللجنة الإيرانية "تعهدت بالتنافس مع الرياضيين الإسرائيليين ، وهو أمر لم يحدث قط في هذه اللعبة"، مضيفة أن اللجنة الأولمبية الإيرانية قالت في رسالة بعثت بها، إلى رئيس الاتحاد الدولي للجودو المجري ماريوس فايزر إنهم "ملتزمون بالوفاء بالقواعد الأولمبية والمنافسة مع أية دولة".

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الدولي للعبة في بيان، عن ترحيبه بالخطوة الإيرانية، في حين علق رئيس اتحاد الجودو الإسرائيلي موشيه بونتي، على القرار الإيراني بقوله: "إننا نشهد يوما تاريخيا".

وتابع موضحا: "نحن سعداء جدا بتلك الخطوة، وممتنون لفايزر، لمساعدتنا في الوصول إلى هذا اليوم، مثلما ساعدنا في العديد من الحالات الأخرى"، معربا عن أمله في أن يدفع هذا القرار "قطاعات إيرانية أخرى إلى اتخاذ قرارات مماثلة".

وعادة ما يتجنب اللاعبون الإيرانيون مواجهة نظرائهم الإسرائيليين، ولا تعترف إيران بإسرائيل، في حين تعتبر الأخيرة طهران عدوها الرئيس، وتحشد دوليا لمواجهتها سياسيا واقتصاديا وعسكريا.