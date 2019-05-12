ظريف يتوجه إلى تركمانستان على رأس وفد إيراني رفيع المستوى

سبوتنيك. في سياق آخر، كان ظریف، قد نشر تغریدة عبر حسابه الرسمي علی "تویتر"، طالب فیها الاتحاد الأوروبي بتنفیذ تعهداته بدلا من مطالبة بلاده بأن تنفذ من جانب واحد تعهداتها إزاء الاتفاق النووی.
وكانت إيران قد أبلغت في وقت سابق سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرار "التوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما للمفاوضات.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 مايو/آيار من عام 2018، واستعادة جميع العقوبات ضد البلاد، بما في ذلك العقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.
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