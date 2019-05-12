(فيديو) رئيسة وزراء بريطانيا تستعرض مهاراتها بكرة القدم وتعلق على فوز ليفربول

نشرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي على حسابها في تويتر فيديو لها خلال زيارتها إلى مدينة ميدينهيد وهي تلعب كرة القدم مع الأطفال.

وزارت ماي، خلال وجودها في مدينة ميدينهيد إحدى فرق كرة القدم المحلية للبنات، حيث وصفت الأسبوع الماضي، بالتاريخي لكرة القدم الإنجليزية، كما نقل موقع "لينتنا.رو".

وأكدت أن، ليفربول وأرسنال ونوادي كرة القدم الأخرى "تلهم الأطفال والكبار ورؤساء الوزراء".

It’s been a historic week for English football, with Liverpool, Spurs, Arsenal and Chelsea inspiring children, adults, Prime Ministers… pic.twitter.com/pLyqEzldiI — Theresa May (@theresa_may) May 11, 2019

وسيلعب نادي ليفربول وتوتنهام الانكليزيان في نهائي دوري أبطال أوروبا. وسيتنافس فريقان آخران من بريطانيا (تشيلسي وأرسنال) على الفوز في الليغا الأوروبية. وهذا يعني، أنه ولأول مرة في التاريخ، ستتنافس 4 أندية من دولة واحدة في المباريات النهائية للكؤوس الأوروبية الرئيسية.