أقوى تهديد من قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج

قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إن الولايات المتحدة لا تملك القدرة أو الجرأة على شن حرب على إيران، وإن حاملات الطائرات الأمريكية ليست محصنة.

ووفقا لما نقلته وكالة " فارس " الإيرانية للأنباء، فقد حضر سلامي صباح اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا في مجلس الشورى (البرلمان)، حيث قدم تقريرا بشأن برامجه في الفترة المقبلة.

ونقلت الوكالة عن عضو البرلمان محمد علي بورمختار، قوله إن اللواء سلامي أكد أن "إرسال حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة ليس سوى حرب نفسية، تسعى أمريكا من ورائها لتخويف الشعب وبعض المسؤولين العسكريين من وقوع الحرب".

ووفقا للنائب بورمختار، فإن سلامي يرى أن "الحرب الأمريكية ضد إيران غير ممكنة، إذ لا تملك الولايات المتحدة القدرة أو الجرأة على شن الحرب"، موضحا أن "ما يمنع ذلك هو قوة القوات المسلحة الإيرانية من جانب، ونقاط ضعف حاملات الطائرات الأمريكية من جانب آخر، لذا فإن أمريكا لن تقدم على مثل هذه المخاطرة".

وقد أرسلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قاذفات من طراز بي-52، كما قررت في وقت لاحق إرسال السفينة الحربية أرلنغتون إلى المنطقة.

وجاء ذلك بعدما تحدثت الإدارة الأمريكية عن خطط إيرانية محتملة لشن هجمات على أهداف أمريكية في المنطقة. ووفقا لواشنطن، فإن الهجمات ربما تستهدف مصالح أمريكية في باب المندب، وفي كل من العراق والكويت، فضلا عن استهداف قواعد ودبلوماسيين.