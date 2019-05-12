غوايدو يلمح إلى التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا

كرر رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، التصريحات المتكررة على لسان الرئيس دونالد ترامب وكبار المسؤولين في إدارته بأن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

© REUTERS / UESLEI MARCELINO غوايدو يسعى للتعاون مع البنتاغون لمساعدته في فنزويلا

وفي كلمة أمام حشد من أنصاره في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، قال غواديو، إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، وادعى وجود عناصر لمنظمة جيش التحرير الوطني الكولومبي (ELN) وميليشيات كوبية داخل فنزويلا، وأن هذا الوجود يعد بمثابة احتلال، وذلك وفقا لوكالة " رويترز ".

كما قال رئيس البرلمان الفنزويلي، إنه طلب من مبعوثه للولايات المتحدة الأمريكية، كارلوس فيتشيو، إجراء محادثات مع مسؤولين في البنتاغون، للتعاون مع الجيش الأمريكي لحل الأزمة السياسية في فنزويلا، قائلا: "طلبت من فيتشيو إجراء محادثات مع قائد القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية كريج فالر، وإقامة علاقات مباشرة معه لـ"تنسيق محتمل"."

وجاء هذا الإعلان الذي يعد خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على خلفية محاولة انقلاب فاشلة في البلاد أواخر أبريل/ نيسان الماضي، إذ عجزت المعارضة عن كسب دعم العسكريين.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، البيت الأبيض، بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره جون بولتون، بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كافة التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.