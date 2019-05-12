"هذا ما يحدث في الخليج"... وزير إسرائيلي يحذر أمريكا من مواجهة إيران

حذر وزير إسرائيلي اليوم الأحد، من هجمات إيرانية مباشرة أو بالوكالة على إسرائيل إذا تصاعدت المواجهة بين طهران وواشنطن.

© REUTERS / Morteza Nikoubazl أقوى تهديد من قائد الحرس الثوري الإيراني بشأن حاملات الطائرات الأمريكية في الخليج

والتزمت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصمت، إزاء التوترات المتصاعدة، وتؤيد الحكومة الإسرائيلية موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتشدد تجاه إيران، إلا أن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، خرج عن هذا الصمت، وقال لتلفزيون "واي نت" إن "الأوضاع تحتدم في الخليج"، وذلك وفقا لوكالة " رويترز ".

وأضاف شتاينتز، وهو عضو في المجلس الأمني المصغر: "إذا اشتعلت الأوضاع بشكل ما بين إيران والولايات المتحدة أو بين إيران وجيرانها فأنا لا استبعد أن يؤدي ذلك إلى تفعيل دور حزب الله والجهاد الإسلامي من غزة أو حتى أن يحاولوا إطلاق صواريخ من إيران على دولة إسرائيل".

وقد أرسلت الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة حاملة الطائرات أبراهام لنكولن إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى قاذفات من طراز بي-52، كما قررت في وقت لاحق إرسال السفينة الحربية أرلنغتون إلى المنطقة.

وجاء ذلك بعدما تحدثت الإدارة الأمريكية عن خطط إيرانية محتملة لشن هجمات على أهداف أمريكية في المنطقة. ووفقا لواشنطن، فإن الهجمات ربما تستهدف مصالح أمريكية في باب المندب، وفي كل من العراق والكويت، فضلا عن استهداف قواعد ودبلوماسيين.